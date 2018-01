Live im Wintergarten Assista mit Harry Ahamer Acoustic Duo

„Ich würde so gerne wieder mal den Harry Ahamer hören, könnt ihr ihn nicht einladen?“, fragt Romana Schörgendorfer. Diesen Wunsch erfüllt ihr Assista nur allzu gerne. Organisiert Frau Schörgendorfer aus Gallspach doch bereits seit 18 Jahren den bekannten JumboRun, eine Motorradausfahrt für und mit mehr als 60 BewohnerInnen. Und so kommt es, dass

Harry Ahamer

im Jänner wieder einen Stopp in Altenhof einlegt.

Ahamers

Mundarttexte

thematisieren unser Alltagsleben mit seinen kleinen und großen Katastrophen, seinen Sehnsüchten und Fluchten, aber auch magischen Momenten.Spürbar, nachvollziehbar und geprägt von einer unverwechselbaren, rauchigen Stimme, die es versteht, all Das zu transportieren, was in dieser Welt schon viel zu lange, viel zu kurz kommt – Wärme, Gefühl und Authentizität.Mit seinem kongenialen Partner

Markus Marageter

, der mit allen Registern seine Hammondorgel zum Schluchzen, Jauchzen und Jubilieren bringt, erwarten Sie seelenvolle Songs zwischen Funk und Fingerpicking, die sich vom Mainstream nicht stressen lassen.Schublade? – Fehlanzeige! Falls doch, dann steht Ahamer drauf, und wo Ahamer draufsteht kommt unterm Strich Blues heraus.Harry Ahamer – acoustic guitars, vocals, songwritingMarkus Marageter – piano, acoustic guitar, vocals