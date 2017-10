Puppentheater Pinocchio in der Hofbühne Tegernbach

Am Sonntag, 15. Oktober kommt das babelartTheater und Next Liberty Graz mit den lustigen Figuren um "Pinocchio" nach Schlüßlberg. In der Hofbühne Tegernbach startet das lustige Figurentheater um 16 Uhr – und bietet Kindern und Erwachsenen gleichermaßen einen tollen Nachmittag.