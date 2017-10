AT

Die Landesmusikschule Waizenkirchen lädt am Dienstag, 24. Oktober am 19.30 Uhr zum Konzertabend "Einfach Klassisch - Romantisch" in den Vortragssaal von Schloß Weidenholz.

Die Schüler der LMS präsentieren Werke der Komponisten Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Zeitgenossen.