"Frischer Wind" am Musikfest

24.09.2018, 09:08 Uhr

Florian Lindinger schreibt für seinen Musikverein eigene Stücke

ST. THOMAS. Beim Gründungsmusikfest präsentierte der Musikverein St. Thomas seine eigene Festmusik mit dem Titel "Frischer Wind". Geschrieben wurde das Stück vom stellvertretenden Kapellmeister Florian Lindinger: "Ich wollte mit der Musik die Energie und den Tatendrang der Musiker und die belebenden Impulse beschreiben, die der junge Musikverein durch seine Gründung in das örtliche Kulturleben gebracht hat", beschreibt der Komponist, der selbst seit dem achten Lebensjahr Euphonium spielt, sein Werk.

Fanfare für ein Dorf

Die Idee dazu kam hauptsächlich von der Kapellmeisterin des Musikvereins St. Thomas, Romana Huemer, die sich vertrauensvoll an den jungen Komponisten wandte, der zu dieser Aufgabe mit Freude zusagte. Bei der Festmusik handelt es sich jedoch nicht um das erste Stück des 22-jährigen Jungkomponisten. Für das allererste Konzert des Musikvereins schrieb er bereits ein Eröffnungsstück mit dem Titel "Fanfare für ein Dorf".Beim Schreiben lässt sich Lindinger gerne von anderen Komponisten inspirieren, die er selbst gerne hört: "Ich denke mir oft: ‚Wow! So möchte ich auch gerne schreiben können!’ Wie dann ein Stück entsteht kann ganz unterschiedlich sein. Ich überlege zuerst für welche Besetzung es sein soll und was ich aussagen möchte. Einzelne Passagen, habe ich im Kopf. Meistens setze ich mich dann ans Klavier und probiere Sachen aus, eine Melodie, eine Akkordfolge oder auch einen Rhythmus", berichtet der Musiker über seine Arbeit.Viele Ideen kämen ihm auch, wenn er Ruhe habe, beim Radfahren, Spazierengehen oder auch unter der Dusche. "Natürlich nehme ich auch gerne Tipps von erfahrenen Musikerkollegen oder meinen Lehrern an – besonders vor der Fertigstellung eines Stückes", so Lindinger.Die positiven Rückmeldungen zu "Frischer Wind" motivieren das Nachwuchstalent weiter, die Einwohner von St. Thomas sind stolz auf ihre eigene Festmusik: "Auch die Vereinskollegen und andere Musiker zeigten sich positiv – bis auf ein paar scherzhafte Beschwerden über die Vorzeichen im Stück," lacht Lindinger.