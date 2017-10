Kinderwagenwandertag prämiert

03.10.2017, 11:33 Uhr

Das Eltern-Kind-Zentrum Peuerbach nahm an der Ausschreibung teil und erreichte in der Kategorie „Veranstaltungsideen“ den ausgezeichneten 2. Preis.Mit dem gemeinsamen Kinderwagenwandertag starten wir in den Herbst und eröffnen dadurch unsere Spielgruppensaison. „ Eine kleine Runde für kleine Füße“ bedeutet dass unsere ausgesuchten Wanderwege für sehr junge Kinder gut bewältigbar sind aber natürlich auch kinderwagenfreundlich.Jeder Wandertag steht unter einem bestimmten Thema. Auf dem Wanderweg werden dann zum Motto verschiedene Stationen aufgebaut, sodass der Weg sehr kurzweilig, abenteuerlich und interessant ist.Der gemütliche Ausklang des Wandertages findet immer in einem Gasthaus der Region statt und endet mit einer großen Kindertombola.