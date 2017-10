Miteinander statt nebeneinander

05.10.2017, 13:22 Uhr

In Kallham startet die Nachbarschaftshilfe

KALLHAM (fui). Die Regionalgruppe "Wir in Kallham" ist Teil der Nachbarschaftshilfe "Wir Gemeinsam". Die Nachbarschaftshilfe versteht sich als soziales Tauschsystem, bei dem nicht mit Geld abgerechnet wird, sondern mit Zeit. Wer anderen eine Stunde hilft, erhält einen Zeitschein und kann damit wieder eine Stunde Hilfe beziehen. Jede geleistete Stunde zählt gleich viel, egal um welche Tätigkeit es sich handelt. Am 18. Oktober stellen die Kallhamer das Konzept genauer vor. Ziel ist es, hilfesuchende und hilfsbereite Menschen und die Bedürfnisse und Fähigkeiten in einer Nachbarschaft zusammen zu bringen. Auf diese Weise soll ein Netzwerk gegenseitiger Hilfe und Unterstützung entstehen. Die Startveranstaltung findet am Mittwoch, 18. Oktober um 19 im s'zentrum Kallham statt.