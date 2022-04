Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Firmung initiierten die Firmlinge der Pfarren Bocksdorf und Olbendorf sowie der Filialen Heugraben und Rohr gemeinsam mit ihrem zuständigen Pfarrer Zdravko Gasparic eine Sachspenden-Sammlung für die Menschen in der Ukraine.

An zwei Tagen wurden am Pfarrhof in Bocksdorf haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente gesammelt, die von zahlreichen Unterstützern der Aktion gespendet wurden. Auch über zahlreiche Schoko-Osterhasen dürfen sich die Kinder der Geflüchteten freuen. Gemeinsam mit ihren Eltern und den Firmhelfern Bettina Potzmann und Richard Holper wurden die Artikel anschließend verpackt, beschriftet und für den Transport fertiggemacht.

Weiters wurden 100 Brote und Fischdosen für die Geflüchteten mitgenommen, um somit den Menschen aus der Ukraine passend zum Karfreitag einen österlichen Gruß aus den beiden Pfarren im Südburgenland zu überbringen.

Transport



Alles fertig verpackt und beschriftet fuhr der Transportbus mit Pfarrer Gasparic an Bord kurz vor 6 in der Früh los. Ziel war der kleine Ort Tiszabezdéd, direkt an der ungarisch-ukrainischen Grenze, wo die Hilfsgüter direkt an Helfer aus der Ukraine übergeben werden sollten.

Kurz vor dem Zielort beeinflusste das Kriegsgeschehen jedoch auch diese Hilfsaktion. Der erste Versuch, die Spendengüter direkt abzuholen scheiterte, da es für die ukrainischen Helfer Probleme an der Grenze gab. Im zweiten Anlauf mit Hilfe der Ortscaritas konnten

die Hilfsgüter dann noch wie geplant an die Ukrainer übergeben werden und wurden bereits am Abend des Karfreitags in der Ukraine an die notleidenden Menschen verteilt.

Dank

Die Firmlinge und alle Organisatoren dieser Aktion möchten sich an dieser Stelle auch bei allen Einzelspendern, der Bäckerei Schmaldienst aus Bocksdorf, der Firma EDERER WKSB aus Güttenbach, dem Unimarkt sowie bei allen Menschen bedanken, die diese Aktion in jedweder Art und Weise unterstützt haben.