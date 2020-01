Am Neujahrstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Rauchwart um 08:08 Uhr mittels Sirene und SMS Alarm zu einem Heckenbrand Höhe Gasthaus Lang alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Rauchwart rückte mit KLF-W, KLF und dreizehn Mann zum Einsatz aus. Am Einsatzort angekommen fand der Einsatzleiter eine Holzhütte in Vollbrand vor, woraufhin die Alarmstufe auf B2 erhöht wurde und die Freiwillige Feuerwehr St.Michael nachalarmiert wurde. Unter schweren Atemschutz konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe zweier Wärmebildkameras wurden weitere Glutnester ausfindig gemacht und der Brand gelöscht. Insgesamt standen vier ATS Trupps im Einsatz. Um 09:46 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Rauchwart führte im Anschluss Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Hütte mittels Wärmebildkamera auf noch vorhandene Glutnester. Der ebenfalls anwesende Abschnittsfeuerwehrkommandant Klaus Krenn machte sich gemeinsam mit der Polizei ein Bild über das Brandgeschehen. Um 11:24 Uhr konnte wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden.

Ein Dank gilt allen Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit.

Im Einsatz: FF Rauchwart mit KLFW, KLF und 13 Mann.

FF St.Michael mit TLFA 4000,LF,KDOF und 12 Mann.

Polizei St.Michael mit einem Polizeifahrzeug und 2 Mann.