Die Bezirksblätter Burgenland suchen anlässlich „100 Jahre Burgenland“ historische Fotos – und Sie können uns dabei helfen.

BEZIRK GÜSSING. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Fotoalben und -archiven stöbern und uns maximal drei Bilder schicken – mit ein paar Zeilen, wann etwa und wo die Fotos aufgenommen worden sind, was genau zu sehen ist und eventuell, was sie persönlich mit diesem Foto verbindet.

Jedes Motiv ist willkommen

Bei den Fotomotiven gibt es keine Einschränkungen. Fotos von alten Gebäuden, Straßen und Dorfplätzen sind genauso willkommen wie von privaten und/oder öffentlichen Festen, besonderen Anlässen, Kultur- und Sportereignissen, Freizeitaktivitäten oder einfachen Alltagsszenen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter meinbezirk.at/bgld/altefotos.







Stegersbach & Niederösterreich anno dazumal

Elisabeth Schranz berichtet zu diesem Foto von September 1934: „Links hinten meine Großeltern, Maria und Karl Erkinger aus Stegersbach. Meine Oma, damals hochschwanger, mit meiner Mama, Schranz Hilda. Das Foto wurde in Niederösterreich bei der Rübenarbeit aufgenommen. Damals gab es keine Arbeit im Burgenland.“

Foto: Elisabeth Schranz

Gründung Raiffeisenkasse Bocksdorf (1923)

Diese Männer gründeten im Jahr 1923 die Raiffeisenkasse Bocksdorf.

Foto: Familie Pomper

Tudersdorfer Faschingsfest (Jahr unbekannt) Vermutlich ein Faschingsfest in Tudersdorf, Sonja Maikisch: "Das genaue Jahr und auch der Anlass ist mir nicht bekannt. Aufgrund der teilweisen Kostümierung gehe ich von einem Faschingsfest aus."

Foto: Sonja Maikisch

Foto: Sonja Maikisch

Feldarbeit in Tobaj – Nähe Strembach (Jahr unbekannt)

Sonja Maikisch aus Deutsch Tschantschendorf schrieb uns zu diesem Bild: Mein Großeltern und mein Urgroßopa bei Feldarbeiten (leider ist mir das Jahr nicht bekannt)

Foto: Sonja Maikisch

Deutsch Tschantschendorf: Feuerwehr Spritzenwagen-Weihe (zwischen 1910 und 1920)

Deutsch Tschantschendorfer Feuerwehr bei der Spritzwagen-Weihe, aufgenommen zwischen 1910 und 1920

Foto: Sonja Maikisch

Musikanten in Wörterberg (1931)

Ruth Breinsberger schreibt zu diesem Bild: „Ich schicke Ihnen ein Foto aus dem Jahre 1931 (4.4.1931) mit meinem Großvater Karl Prenner aus Wört(h)erberg. Mein Großvater - Karl Prenner sitzt auf dem Boden - als 3. von links - mit seiner Klarinette. Alle Musikanten waren damals auch Mitglieder bei der Feuerwehr. Im Hintergrund sieht man die das alte Feuerwehrhaus und rechts davon den Eingang der damaligen Volksschule.“

Foto: Fotograf Michael Bilas / Ruth Breinsberger

Strem anno dazumal

Brigitta Trinkl schreibt zu diesem Foto: „Es zeigt die Kapelle in den Stremer Weinbergen der 60-iger Jahre, diese wurde für Festlichkeiten in meiner Kindheit aufgesucht.“

Foto: Brigitta Trinkl

Inzenhof (1957)

Fest der burgenländischen Schuljugend am 16.6.1957 in Inzenhof; gemeinsame Freiübungen

Foto: Volksschule Neustift bei Güssing

Der Güssinger Bahnhof im Jahr 1932

Der Bahnverkehr von Güssing nach Körmend wurde 1945 eingestellt.

Die Gleise wurden 1962 demontiert. Das Bahnhofsgebäude in Güssing (im Bild links vorne) wurde umgebaut und dient heute als Wohnhaus und Arztordination. Foto: Sammlung Gober

Kleinmürbisch 1991

Die erste Sitzung des Gemeinderats von Kleinmürbisch nach der Auflösung der Großgemeinde Neustift bei Güssing im Jahre 1991. Bis zur ersten Gemeinderatswahl leitete Bezirkshauptmann Michael Palkovics (vorne 2. von rechts) als Regierungskommissär interimistisch die Geschäfte der Gemeinde.

Foto: Gemeinde Kleinmürbisch

Die Entstehung und die Entwicklung vom Pflege- und Altenheim in Güssing

Das Haus St. Franziskus entstand auf Betreiben der Stadtpfarre Güssing seit den 1980er Jahren und war das erste Pflegeheim im Güssing. 1993 wurde das Heim eröffnet. 2016-17 wurde das Heim um einen Zubau mit 1-Bett-Zimmern erweitert. Das ÖJAB-Haus St. Franziskus verfügt über 116 Wohnplätze und sechs Wohneinheiten. Die Bewohner des Heimes haben die Geschichte unseres Landes miterlebt und in ihrem persönlichen Wirkungskreis mitgeprägt.

1992: Das Altenheim wird gebaut

Foto: P. Anton Bruck

Blick auf das Haus St. Franziskus 1997

Foto: ÖJAB-Haus St. Franziskus

Maibaum aufstellen beim Haus St. Franziskus

Foto: Julius Potzmann

2016: Spatenstich für den Zubau vom ÖJAB-Haus St. Franziskus

Foto: Julius Potzmann

2018: 25 Jahre ÖJAB-Haus St. Franziskus

Foto: Julius Potzmann

2020: Platzkonzert der Stadtkapelle Güssing für das ÖJAB-Haus St. Franziskus

Foto: Julius Potzmann

Güssing anno dazumal

Soldaten marschieren in die neue Kaserne, 20.03.1962

Foto: Philip Krobath

Montecuccoli Kaserne Güssing, Ende 90iger-Jahre

Foto: Philip Krobath

Güssing: Tag der offenen Kaserne, 1973

Foto: Philip Krobath

Güssing: Jägerzug auf Pinzgauer, 1973

Foto: Philip Krobath

Österreichs Teilnehmer bei der internationalen Militär- Orientierungslauf WM, August 1974

Foto: Philip Krobath

Eröffnungsfeier der internationalen Militär- Orientierungslauf WM, August 1974

Foto: Philip Krobath

Güssing: Kadersoldaten beim Faustball, 70iger-Jahre

Foto: Philip Krobath

Eisenhüttl anno dazumal

Ziegelschlagen in Eisenhüttl 1928

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Weidentrieb 1942

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Theatergruppe 1950

Foto: Herbert Hussovits

Limbach anno dazumal

Limbach 1935: ein Blick auf das Dorf, einige Häuser sind auch heute noch in dieser Bausubstanz und in dieser Form vorhanden.

Foto: Klaus Weber

Limbacher beim Ziegelbrennen im Feichtigraben: Das ist hinter dem Limbacherhof Kroboth. Dort wurden die Ziegel aus Lehm geformt, gebrannt und im Dorf gelagert, zur Verwendung beim Bau von Häusern.

Foto: Klaus Weber

Blochziehen: Bekanntlich hat das Blochziehen bei uns eine lange Tradition. Schon vor knapp 100 Jahren wurde diese Brauchtumsveranstaltung abgehalten.

Foto: Klaus Weber

Bewohner Haus Hütter: Einige Familienmitglieder waren nach diesem Foto bei den Amerika-Auswanderern dabei.

Foto: Klaus Weber

Kukmirn (um 1940)

Schweineschlachten im Pfarrhof Kukmirn

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl anno dazumal

Schulfunk Radio – Volksschule (1933)

Foto: Herbert Hussovits

Sense dengeln, 1960

Foto: Herbert Hussovits

Luising (1983)

Das Jubiläum „60 Jahre Burgenland" wurde 1981 im ganzen Burgenland gefeiert, nur nicht in Luising. Der Ort kam erst 1923, zwei Jahre nach dem übrigen Burgenland, zu Österreich und ist somit das jüngste Territorium der Republik. Gefeiert wurde das 60-Jahre-Jubiläum demnach 1983, und das mit höchstmöglicher Prominenz.

Jubiläumsfeier mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, Landeshauptmann Theodor Kery und Landeshauptmann-Stellvertreter Rudolf Grohotolsky. Begrüßt wurden die Ehrengäste von Bürgermeister Karl Partl und Ortsvorsteher Alfons Mensdorff-Pouilly.

Foto: Gemeinde Heiligenbrunn

Armen- und Spitalsfriedhof in Güssing (1927)

Armen- und Spitalsfriedhof in Güssing wurde 1900 von der Stadt gegründet, um für mittellos Verstorbene einen Ort der Bestattung zu haben. 1927 wurden auf dem Friedhof ein Glockenstuhl errichtet und ein Glöcklein geweiht. Der letzte Tote wurde hier 1951 bestattet. Nach 30-jährigem Brachliegen trat die Stadtgemeinde im Jahr 1982 das 3.784 m2 große Gelände gegenüber dem Autohaus Klanatsky im Tausch für ein anderes Grundstück an die Gutsherrschaft Draskovich ab. Seitdem verfällt der Armenfriedhof. Nur noch wenige Grabsteine und -kreuze sind heute noch zu entdecken.

1927 wurden auf dem Friedhof ein Glockenstuhl errichtet und ein Glöcklein geweiht.

Foto: Sammlung Horvath

Familenfoto aus Eisenhüttl (1970)

Astrid Mattes berichtet: Das Foto zeigt meine Großeltern Leopold und Frieda Jaksits im Jahre 1970 in der Küche meines Elternhauses. Der Ofen existiert leider nicht mehr. Er wurde vor meiner Geburt (1983) weggerissen.

Eisenhüttl: Leopold und Frieda Jaksits im Jahre 1970

Foto: Astrid Mattes

Landeshauptmann Kery in Kukmirn (1970)

Zu diesem Fotos berichtet Heike Tröstner: Kurz vor meinem 2. Geburtstag war unser damaliger Landeshauptmann Theodor Kery in Kukmirn zu Besuch. Meine Oma ging mit mir „Landeshauptmann schauen“ und groß war die Freude über die Ehre, dass wir mit diesem fotografiert wurden. Tage später fand sich dann dieses Foto mit beigefügtem Schreiben und persönlicher Unterschrift in der Post. Wie stolz man darauf war, zeigt allein die Tatsache, dass beides in meinem Fotoalbum seinen Platz fand. Des waren halt noch Zeiten….

„Landeshauptmann schauen“ in Kukmirn

Foto: Heike Tröstner

Foto: Heike Tröstner

Volksschule Großmürbisch (1925)

58 Buben und Mädchen bevölkerten im Jahr 1925 die Volksschule Großmürbisch. Zum Vergleich: Als die Schule nach dem Schuljahr 2019/20 geschlossen wurde, hatte sie zehn Kinder. Im aktuellen Schuljahr gibt es nur noch vier Kinder im Volksschulalter: zwei aus Groß-, zwei aus Kleinmürbisch. Sie besuchen nun die Volksschule Inzenhof.

Volksschule Großmürbisch

Foto: VS Großmürbisch

Ortstafel von Stegersbach

(wahrscheinlich 1920 oder 1921 aufgestellt)

Ortstafel von Stegersbach (1920er Jahre)

Foto: Helmut Tobitsch

Olbendorf anno dazumal

„Altes“ Hochzeitsfoto, Braut mit Kopftuch (vor ca. 100 Jahren)

Foto: Anna Derkits

Ein Familienfoto von der Großfamilie Sommer Olbendorf mit Urgroßltern und Großeltern sitzend, jeweils zwei Elternpaare mit jeweils drei Kindern, 14 Personen in einem Haushalt.

Foto: Anna Derkits

Ein Hochzeitsfoto aus Olbendorf aufgenommen vor rund 80 Jahren.

Foto: Anna Derkits

Freiwillige Feuerwehr aus Olbendorf vom Jahr 1926.

Foto: Anna Derkits

Die Olbendorfer Burschen bei der Musterung

Foto: Anna Derkits

Eine Frau mit ihren acht Söhnen und zwei Enkerl war die Mutter meiner Großmutter. QWir nannten sie „Pepi Tant“ – berichtet uns Anna Derkits zu diesem Foto.

Foto: Anna Derkits

Eisenhüttl anno dazumal

Eisenhüttl: Ratschenbuben 1960

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Ratschenbuben 1951

Foto: Herbert Hussovits

Letzter Tischler in Eisenhüttl 1959

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Kloarichter 1959

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Kinderschaukel Fasching 1969

Foto: Herbert Hussovits

Handwerken in der Volksschule Eisenhüttl (1965)

Foto: Herbert Hussovits

Hochzeit in Sulz (1939) Hochzeit von Maria Ifkowitsch mit Josef Dragositsch am 1.2.1939 in Sulz im Burgenland, HausNr. 93.

Foto: Karin Globosits

Eisenhüttl anno dazumal

Getreideschnitt in Eisenhüttl (1965)

Foto: Herbert Hussovits

Pflanzen eines Erinnerungsbaums (1958)

Foto: Herbert Hussovits

Firmung in Eisenhüttl

Foto: Herbert Hussovits

Eisenhüttl: Familienfoto 1947

Foto: Herbert Hussovits

Die ersten Fahrräder im Dorf (1931)

Foto: Herbert Hussovits

Zweite Volksschule in Neuberg

Die zweite Neuberger Volksschule. Sie wurde bis 1968 für den Schulbetrieb genutzt.

Foto: Karl Knor

Sulzer Dorfwirt (1902)

Das Orginalfoto ist auf der Rückseite handschriftlich mit „Sulz 1902“ signiert und zeigt den damaligen Dorfwirt.

Foto: Heinz Doczekal

Alte Schmiede und Wagnerei in Sulz (1901)

Das Orginalfoto ist auf der Rückseite mit „Sulz 1901“ signiert und zeigt die „Alte Schmiede und Wagnerei“. Das Gebäude hat sich gegenüber dem heutigen Gasthaus Csencsits neben dem kleinen Kastell, dessen Giebel im Hintergrund sichtbar ist, befunden.

Foto: Heinz Doczekal

Familie Dujmovits aus Sulz

Familie Dujmovits aus Sulz: Stehend 1. von links – Martin Dujmovits (Wagner und Urgroßvater der Olympiasiegerin Julia Dujmovits), stehend 2. von links – Franz Dujmovits (Landwirt, blieb am Hof), stehend 1. von rechts – Jakob Dujmovits (Schuldirektor, Vater von Hofrat Dr. Walter Dujmovits, Historiker und Großvater von Martin Wurglits, Redakteur Bezirksblätter), stehend 2. von rechts – Stefan Dujmovits (Schuldirektor, Großvater von Dr. Joachim Tajmel, Biologe)

Foto: Heinz Doczekal

Feuerwehrhaus in Neuberg (1950-er Jahre)

Das Feuerwehrhaus in Neuberg in den 1950-er Jahren mit Schlauchturm und Löschteich

Foto: Karl Knor

Motorradfahrer in Neuberg (1950er Jahre)

Josef Novoszel amB eginn der 1950-er Jahre unterwegs mit seinem Motorrad durch Neuberg auf der geschotterten Straße.

Foto: Karl Knor

Erste Volksschule in Neuberg (1920er Jahre)

Das Gebäude der ersten Volksschule wurde später als Wohnhaus genutzt. Die Schule selber wurde im19. Jahrhundert erbaut.

Die erste Volksschule in Neuberg. Dieses Foto dürfte um 1920 oder später aufgenommen worden sein.

Foto: Karl Knor

Familienfotos aus Rauchwart (ca. 1920 und 1943)

Das Foto, wahrscheinlich so um 1920, zeigt die Urgroßeltern mütterlichseits (von Mag. Ilse Fiala-Thier). Das burgenländische Ehepaar muss um 1880 in Rauchwart geboren worden sein, der Familienname war Wagner. Sie waren Bauern, lebten in Rauchwart bei der Kirche und waren deutschsprachig im damaligen Deutschwestungarn.

Foto: Ilse Fiala-Thier

Dieses Foto zeigt den Urgroßvater Wagner mit seinem Urenkel Fritz Thier im Jahre 1943. Fritz Thier lebt in Wien und in Pinkafeld.

Foto: Ilse Fiala-Thier

Kaufhaus Stein in Neuberg

Die jüdische Familie von Jakob Stein betrieb bis 1938 in Neuberg zwei Kaufhäuser, eines in Oberneuberg und eines in Unterneuberg (Foto)

Foto: Karl Knor

Hochzeitsköchinnen in Neuberg (1950-er Jahre)

Foto aus den 1950-er Jahren, als noch nicht die Wirtsleute das Hochzeitsessen kochten, sondern es im Ort eigene Hochzeitsköchinnen für das Ausrichten des Hochzeitsessens gab.

Foto: Karl Knor

Fahnenweihe des Katholischen Burschenvereines Neuberg 1927

Die Burschen mit Pfarrer Ignaz Horvath

Foto: Karl Knor

Gas-Explosion in Ollersdorf

Am 8. Feber 2004 wurde das Ollersdorfer Gemeindehaus bei einer Gas-Explosion zerstört. Die Detonation war so heftig, dass sie sogar in Stegersbach und Hackerberg zu spüren war. Das Unglück ereignete sich um 8.06 Uhr. Menschen kamen nicht zu Schaden. Da es ein Sonntag war, befand sich niemand in dem Gebäude. Das Haus, in dem Gemeindeverwaltung, Feuerwehr und eine Arztpraxis untergebracht waren, wurde aber derart schwer beschädigt, dass es nicht mehr in Stand gesetzt werden konnte. Es musste drei Monate später abgerissen werden.

Das Ollersdorfer Gemeindehaus musste drei Monate nach der Explosion abgerissen werden.

Foto: Wurglits

Neuberg: Alte Jäger mit Musikanten

Alte Jäger mit Musikanten in Neuberg – vom Jahr her nicht genau zuordenbar, vermutlich nach dem 2. Weltkrieg.

Foto: Karl Knor

Auswanderer in Bremen

Auf dem Bild sind einige Neuberger Auswanderer und auch solche, die nur für eine bestimmte Zeit zur Arbeit nach Amerika fuhten und wieder rückkehrten. Darunter auch mein Großvater Leopold Knor. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1928.

Foto: Karl Knor

Ziegelmachen für den Hausbau

Beim Ziegelmachen für den Hausbau in Neuberg – ein Foto aus den 1950-er Jahren, wo man noch händisch die Ziegeln für den Hausbau machte.

Foto: Karl Knor

Gasexplosion in Ollersdorf

Fußballanfänge in Neuberg

Jahrzehntelang spielte der SV Neuberg eine dominante Rolle im Burgenländischen Fußball. Aber die Anfänge waren schwer und starteten in den 1950-er Jahren mit Freundschaftsspielen gegen die Nachbargemeinden.

Foto: Karl Knor

Fasching einst

Sich im Fasching zu verkleiden fand auch schon früher Anklang. Hier ein Bild aus den 1960-er Jahren.

Foto: Karl Knor

Neuberger Musikanten

Bereits in der 1. Republik gab es in Neuberg eine Musikkapelle. Nach dem 2. Weltkrieg gab es sogar drei verschiedene Kapellen in der Gemeinde, die dann später auf eine zusammenschrumpfte. Der letzte Rest der ehemaligen Musikanten ist auf dem Foto zu sehen bei einer Hochzeit am Beginn der 1970-er Jahre.

Foto: Karl Knor

Die Tamburizza Neuberg

Die Tamburizza Neuberg wurde in den 1930-er Jahren von Pfarrer Ignaz Horvath gegründet. Sie war eine der ersten Gruppen im Burgenland, wenn nicht überhaupt sogar die erste Tamburizzagruppe des Landes.

Foto: Gemeinde Neuberg

Hühnerrupfen in Krottendorf