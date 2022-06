Die ÖVP der Stadtgemeinde Güssing setzt auch bei den kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen auf Alois Mondschein. Der amtierende Vizebürgermeister wurde zum Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten gewählt und will damit Amtsinhaber Vinzenz Knor (SPÖ) herausfordern.

Mondscheins Ziel ist es, "Versäumnisse" in der Stadtpolitik aufzuarbeiten. "Güssing hat in den letzten Jahren regional viel Einfluss und Bedeutung verloren. Viele Entscheidungen werden über die Köpfe der Bevölkerung hinweg in Eisenstadt getroffen. Die Stadtführung und Bürgermeister Knor haben jahrelang zugeschaut", kritisierte er bei seiner Bestellung.

Die Themen, die die ÖVP aktuell beschäftigen, sind die Entwicklungen beim Krankenhaus, bei der Innenstadt, bei Burg und Kulturzentrum sowie der geplante Bau der großen Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Nähe des Urbersdorfer Stausees.