Für die Blackbirs Güssing-Jennersdorf steht eine Meisterschaft mit vielen Fragezeichen bevor.

GÜSSING. Der Titelverteidiger der 2. Basketball-Bundesliga zeigte sich auch in der abgelaufenen Saison von seiner brandgefährlichen Seite und hätte im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden gehabt. Für den "Neustart" am 26. September schraubt man die Erwartungen allerdings zurück. Auch weil nicht zuletzt die finanzielle Lage im Verein sehr angespannt ist. Nach dem Wegfall von finanzkräftigen Sponsoren gestaltet sich die Suche nach neuen Geldgebern "sehr mühsam", so Obmann Karl Baldauf.

Verkauf des Aktivparks

Mit der Schließung des Aktivparks tauchen weitere Probleme auf. "Da die Halle der Stadt Güssing gehört, ist die Nutzung gesichert", so Baldauf. "Vorläufig dürfen WC-Anlagen, Waschräume und Garderoben benutzt werden. Nur wie schaut es in einem Jahr aus?" Die noch ungewissen Auflagen wegen der Corona-Krise bereiten dem Verein zusätzliche Sorgen. In dieser Woche soll geklärt werden, ob und wieviele Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden können. Da finanzielle Ausgaben hauptsächlich von Eintrittsgeldern und dem Verkauf von Getränken und kleinen Speisen abgegolten werden, sind Spiele mit Zuschauern auf den Rängen sehr wichtig. "Auch für unsere Fans hoffe ich, dass wir wieder den normalen Spielbetrieb aufnehmen können", betont Baldauf.

Kapitän pausiert

Auch auf sportlicher Ebene hat sich einiges getan. Während Headcoach Daniel Müllner mit Trainer Goran Patekar Verstärkung bekommt, nimmt sich Kapitän Manuel Jandrasits ein Jahr Pause. Marko Moric hingegen hat den Verein verlassen, Luka Gasper ist nach seiner Verletzung wieder zurück in der Mannschaft. In der kommenden Saison sollen daher ausnahmslos Spielern aus der Region auf Korbjagd gehen. Ob es damit wieder für ganz oben reicht, wird sich zeigen. Mindestziel sind jedoch die Play-Offs.

Im ersten Testspiel siegten die Blackbirds gegen niemand Geringeren als den Serienmeister der letzten Jahre, die Kapfenberger Bulls. Endstand: 81:77 (20:24; 39:43; 57:55).

Am Mittwoch, 9. September, findet das einzige Heimspiel der Blackbirds in der Vorbereitung statt. Gegner sind die Fürstenfeld Panthers. Laut Blackbirds werden werden beim Spiel Zuschauer zugelassen sein. Es besteht Maskenpflicht in der Halle und Einhaltung des Sicherheitsabstand von 1,5 Meter.