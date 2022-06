Bei den nationalen Sommerspielen der "Special Olympics" haben heute, Samstag, die Golf-Bewerbe in Stegersbach begonnen. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigung sind am Start.

Gespielt wird in zwei Disziplinen: Einzel und Unified. Beim letzteren wird der Spieler von einer zweiten Person begleitet. Gespielt wird auf dem Neun-Loch-Platz der Golfschaukel, abgeschlagen beim Hotel Allegria. Am Samstag und am Sonntag spielen die Teilnehmer je eine Runde, die zum Gesamtergebnis addiert werden.

Golfer aus Vorarlberg

Eines der größten Kontingente stellt das Bundesland Vorarlberg mit sieben Golfern. "Unsere Teilnehmer trainieren daheim im Golfclub Bludenz/Braz ein- bis zweimal pro Woche. Sie spielen auch bei Jugendmeisterschaften mit", berichtet Betreuerin Beatrice Amann. Insgesamt nehmen 60 Athleten aus Vorarlberg in sieben Sportarten an den Special Olympics im Burgenland teil.