Die Güssinger Diana-Apotheke hat ihr 20-jähriges Bestehen am jetzigen Standort gefeiert. Im Dezember 2001 siedelte der damalige Betreiber Friedrich Burits die Apotheke von der Hauptstraße in die Pater-Gratian-Leser-Straße, nachdem er das dortige Geschäftslokal einem kompletten Umbau unterzogen hatte.

2016 übergab Burits die Apotheke an seine Tochter Michaela Stipsits. Sie beschäftigt heute im Betrieb 23 Personen, vor zwanzig Jahren waren es noch sieben gewesen. "Allein wegen der Corona-Tests haben wir vier neue Mitarbeiterinnen angestellt", berichtet Stipsits.

Älteste Apotheke im Burgenland

Die Wurzeln der Diana-Apotheke reichen übrigens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Sie ist damit die älteste durchgehend bestehende Apotheke im Burgenland.

Gefeiert wird das Jubiläum corona-bedingt nur in kleinem Ausmaß. Für die Kunden gibt es eine Rabattaktion auf die hauseigenen Vitaminpräparate, am Sonntag war in der Apotheke ein kurzfristiger "Pop-up-Store" mit Makramee-Produkten eingerichtet. Eine größere Feier soll laut Stipsits im Sommer nachgeholt werden, sofern es die äußeren Umstände zulassen.