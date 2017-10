Güssing: Show entführt in die "goldene" Zeit des deutschen Schlagers

Güssing : Kulturzentrum |

Musiktheater rund um den deutschen Schlager vergangener Jahrzehnte bietet die Show "Lady Sunshine & Mister Moon" am Samstag, dem 14. Oktober, im Kulturzentrum Güssing. Elisabeth Heller und Oliver Timpe entführen das Publikum ab 19.30 Uhr auf eine Zeitreise in die goldene Ära von Schlagern und Gassenhauern. Aufwändige Choreographien, stilechte Kostüme und Publikumsnähe versprechen authentische Unterhaltung.



Zu hören sind Hits aus den 20ern bis in die frühen 60er Jahre. Unvergessene Melodien wie „Lili Marleen“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ oder „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ dürften in Begleitung von Live-Musikern das Schlager-Herz erfreuen.