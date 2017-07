Manege frei in Güssing! Zirkus Don Eduardo kommt in die Stadt

Clowns, Akrobaten, Jongleure und mehr: Der Zirkus Don Eduardo kommt zu einem viertägigen Gastspiel nach Güssing. Vom 28. bis 31. Juli schlägt er seine Zelte am Parkplatz an der Wiener Straße bei der ehemaligen Firma Dunst auf.



Die Vorstellungen beginnen täglich um 17.00 Uhr, nur am Montag ist um 14.00 Uhr Beginn. Karten gibt es unter 0650/5857807.



Mit dabei ist Miss Patricia aus Budapest mit einer anspruchsvollen Darbietung an seidenen Tüchern und einer modern choreographierten Geschichte im Luftnetz. Zirkusdirektor Don Eduardo präsentiert zauberhafte Pferdedressuren. Mit Ringen, Keulen und Fußbällen demonstriert Jongleur Ginaro, dass Geschwindigkeit keine Hexerei ist. Zirkusprinzessin Siena vollführt am Ringtrapez hoch unter der Zirkuskuppel gewagte Tricks. Aus Ungarn kommen die beiden Clowns Aty & Paty.