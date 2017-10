Oberschützer als "Supersportklasse" in Stegersbach

03.10.2017, 17:51 Uhr

In sechs Disziplinen zeigten die Jugendlichen ihr Könne: in Fußball, Volleyball, Streetdance und Golf sowie an der Wiii-Playstation und beim Kegeln.Zum sechsten Mal hatte die HAK/HAS Stegersbach zu diesem Sporttag geladen. „Es geht darum, unsere Sportschwerpunkte zu präsentieren, doch Spiel und Spaß sollen im Vordergrund stehen“, sagte Professorin Bettina Roth, die die Veranstaltung gemeinsam mit Schülern der 4. HAK-Klasse organisierte.