Flohmarkt für das Montessori Haus der Kinder

Am 12. Juni 2021 findet von 09:00 bis 13:00 Uhr wieder ein Flohmarkt am Schulgelände der Montessorischule in der Zeughausgasse 1a in 6020 Innsbruck statt. Die Annahme der Sachspenden erfolgt am Freitag, den 11. Juni 2021 von 08:00 bis 10:00 Uhr sowie von 16:00 bis 18:00 Uhr. Veranstalter der gemeinnützigen Aktion ist der Verein Brückenpfeiler. Die ganze Familie ist herzlich dazu eingeladen.