RUM. Am Montagmorgen, gegen 08.15 Uhr ist der Filialleiter eines Lebensmittelmarkts in Rum bei Innsbruck von einem 51-Jährigen am Parkplatz vor dem Geschäft mit Pfefferspray attackiert worden.

Kundin beobachte Diebstahl

Zuvor wurde der 51-Jährige dabei beobachtet, wie er mit Lebensmitteln, für die er nicht bezahlt hatte, das Geschäft verließ. Er bezahlte am Montag an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts in Rum einen Laib Brot und verließ anschließend das Geschäft. Eine Kundin hatte allerdings vor dem Kauf beobachtet, dass der Mann weitere Lebensmittel in seiner Jacke versteckt hatte, für die er aber nicht bezahlte. Die Kundin teilte dies einer Angestellten mit, die wiederum den Filialleiter verständigte.

Polizei konnte Täter schnell fassen

Der Filialleiter verfolgte den Mann bis zum Parkplatz, um ihn zur Rede zu stellen. Daraufhin sprühte der vermeintliche Ladendieb dem Filialleiter Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend. Schon kurze Zeit später wurde er aber von einer Polizeistreife entdeckt und zum Polizeiposten nach Rum gebracht. Der 51-jährige Kroate wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Hall/Rum