Kürzlich durften Schülerinnen und Schüler der Haller NMS Dr. Posch in die Rolle eines Gemeinderates schlüpfen und ein wenig Kommunalpolitik schnuppern.

HALL. Einmal Politiker sein und wichtige Entscheidungen treffen – dies konnten kürzlich Schülerinnen und Schüler der Haller NMS Dr. Posch in einem fiktiven Rollenspiel erleben. Knapp 40 Jugendliche beteiligten sich an der Veranstaltung, die durch eine Kooperation mit dem Gemeinderat Hall, der NMS Dr. Posch und JAM – Jugendarbeit Mobil organisiert wurde. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler als Gemeinderatsmitglieder für einen Vormittag am eigenen Leib erfahren, wie Gemeindepolitik in der Realität abläuft. Die Fragestellung, welche der fiktive Jugend-Gemeinderat behandeln sollte, lautete: „Soll das urbane Mountainbike-Down-Hill-Event ‚Down Hall‘ in Hall ausgetragen werden?“ Nachdem die Jugendlichen sich in ihre selbst auserkorenen Rollen eingefunden hatten, zogen sie sich in die Ausschüsse zur Beratung zurück. Unterstützung bekamen sie dabei von realen GemeindeakteurInnen wie Bgm. Eva Posch oder Stadtamtsdirektor Bernhard Knapp. Mit 29 Stimmen für Ja, fünf Stimmen für Nein und keinen Enthaltungen beschlossen die Jugendlichen, dass „Down Hall“ ausgetragen werden soll. „Die Jugendlichen haben das Thema mit viel Ernst und guten Überlegungen diskutiert und die wesentlichen Punkte gut abgewogen“, so Bgm. Eva Posch.

