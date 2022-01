HALL. Die Haller Gemeinderätin und SPÖ Bürgermeisterkandidatin Julia Schmid startet mit ihrem Team der SPÖ Hall dieses Jahr nicht am Oberen Stadtplatz in Hall, sondern dort in den verschiedenen Stadtteilen und an den Orten.





Direkter Austausch

„Im direkten Gespräch reden wir über Ideen, Sorgen und Anliegen und Wünsche. Diese Begegnungen und Einblicke sind sehr wertvoll, weil wir diese Berichte für unsere Anträge im Gemeinderat und in den Ausschüssen verwenden können“,

begründet Julia Schmid diese Entscheidung. Außerdem können so auch Familien z.B. auf Spielplätzen unkompliziert über ihre Anliegen als BewohnerInnen der Stadt Hall sprechen. „Wir wollen uns in Zukunft noch mehr für die Haller Familien einsetzen. Flexible Kinderbetreuungszeiten, einladende Spielplätze und Sportplätze sind nur ein Anfang. Hall muss eine Stadt der Familien werden“, gibt Schmid einen Ausblick in ihre Schwerpunktsetzung als mögliche zukünftige Bürgermeisterin. Aber auch für junge Menschen und SeniorInnen möchten sich die SPÖ einsetzen und mit ihnen draußen in Hall ins Gespräch kommen.

Regionalität

Aus diesem nachhaltigen Grund kommen auch die diesjährigen Wahlgeschenke der SPÖ Hall in Tirol zum größten Teil direkt aus Hall. Damit möchten man auch kleine UnternehmerInnen in Hall unterstützen. „Nachhaltigkeit, Regionalität und die Unterstützung von Haller Firmen ist uns ein großes Anliegen, weshalb wir uns für diese Gemeinderatswahl für sehr besondere Wahlgeschenke entschieden haben“, ist Benjamin Hinterholzer (SPÖ Hall & Parteiunabhängige) stolz. Diese Wahlgeschenke werden im Rahmen der persönlichen Gespräche als kleines Dankeschön für den konstruktiven Austausch übergeben.

Hundewiesen

Auch für Hundebesitzer wolle man in diesem Jahr Verbesserungen schaffen. „Unsere Umsetzung der Hundewiesen wird leider noch ein bisschen dauern. Für die Wartezeit haben wir dieses Jahr auch für unsere Freunde auf vier Pfoten ein Wahlgeschenk – Hundeleckerlis“, erzählt die parteifreie Sozialdemokratin Manuela Pfohl.

Weitere Nachrichten aus Hall/Rum