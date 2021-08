Im Bezirk Innsbruck-Land steht der nächste Bürgermeisterwechsel bevor. Nach 23 Jahren im Bürgermeisteramt legt der Fritzner Bgm. Josef Gahr sein Amt vorzeitig zurück und übergibt an Markus Freimüller, der die Amtsgeschäfte ab 2. August interimistisch weiterführen wird.

FRITZENS. Nach Rum, Absam, Mils und Sistrans legt nun der nächste Langzeitbürgermeister vorzeitig sein Amt zurück. Nach insgesamt vier Perioden als Bürgermeister und über 30 Jahren im Fritzner Gemeinderat übergibt Josef Gahr (Fritzner Gemeindeliste) die Amtsgeschäfte an Vizebürgermeister Markus Freimüller. Seit 1992 ist Gahr in der Gemeinde tätig und war sechs Jahre Vizebürgermeister. Im Jahr 1998 wurde Gahr zum Bürgermeister der Gemeinde Fritzens gewählt und verantwortete den Gemeindehaushalt. „Mir war zum Schluss wichtig, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das ist mir zum Glück gelungen. Aber auch den Vertrag mit den ÖBB unter Dach und Fach zu bringen sowie die Kinderbetreuung, Krippe und Hort und das Thema Senioren voranzutreiben, war mir zum Schluss ein großes Anliegen", so Gahr. Was den scheidenden Ortschef besonders freut ist, dass trotz der ständigen neuen Herausforderungen im Bereich Gemeindefinanzen eine deutliche finanzielle Selbstständigkeit aufgrund der Kommunalsteuer erzielt werden konnte. Seine Entscheidung, die Amtsgeschäfte vorzeitig zu übergeben, ist auch gesundheitlichen Gründen geschuldet, wie er im BEZIRKSBLÄTTER-Gespräch erzählt. „Nach 30 Jahren freue ich mich auf mehr Freizeit und in ruhige Zeiten zu gehen", betont Gahr. Ereignisse wie die Hochwasservorfälle in Fritzens sowie der Bau der Unterinntaltrasse bleiben ihm besonders in Erinnerung. „Im Nachhinein gesehen sind diese Projekte besonders positiv. Auch die Neufassung der Quellen war mir sehr wichtig, weil es ein gutes Trinkwasser in der Gemeinde braucht", so der scheidende Ortschef. Die Amtsgeschäfte übergibt Gahr an seinen Wunschnachfolger mit einem sehr guten Gefühl. „Freimüller ist einer, der das Dorf sehr, sehr gut kennt. Seine besonnene Art und sein Engagement für die Gemeinde waren auch ein Grund, warum mir der Ausstieg deutlich leichter fällt", freut sich Gahr. Mit 2. August wird der 41-jährige Markus Freimüller interimistisch die Amtsgeschäfte bis zur nächsten Gemeinderatssitzung übernehmen, in der dann der neue Bürgermeister sowie der Vizebürgermeister vom Gemeinderat gewählt werden. Seit Anfang März ist mit Michael Kienzler auch ein neuer Amtsleiter in der Gemeinde beschäftigt.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.