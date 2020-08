Die Firma TechnoAlpin aus Voders, realisierte ein Beschneiungsprojekt in Kasachstan. Insgesamt wurde für 16 Skipisten ein Konzept erstellt.

VOLDERS. Im kasachischem Skigebiet „Oi-Qaragai – Lesnaya Skaska“ wird auf die Expertise der Firma TechnoAlpin gesetzt. Das gesamte Beschneiungskonzept wurde von dem österreichischen Unternehmen geplant und umgesetzt. Das Gebiet hat 16 Skipisten mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern. „Oi-Qaragai – Lesnaya Skaska“ – zu Deutsch „Märchenwald“ – lautet der Name des Skigebietes innerhalb eines Naherholungsgebietes unweit der Millionenmetropole Almaty in Kasachstan.

Fertigstellung

Die erste Projektphase konnte 2019 realisiert werden. Ein 20.000 Kubikmeter großer Speicherteich, zwei Pumpstationen sowie acht Propellermaschinen wurden installiert. In diesem Jahr soll die Fertigstellung erfolgen. In der zweiten Phase werden eine Container-Pumpstation, Feld- und Wasserleitungen sowie zehn weitere Propellermaschinen aufgebaut. Die Umsetzung wird u.a. durch die Österreichische Kontrollbank (ÖKB) unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses spannende Projekt umsetzen dürfen. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Expertise auf dem internationalen Markt gefragt ist – auch in ‚exotischeren‘ Gebieten, von denen wir inzwischen auch vielfach angefragt werden“, so Matthias Illmer, Geschäftsführer von TechnoAlpin Österreich.