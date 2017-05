Rum bekommt neuen Fußballplatz

03.05.2017, 11:38 Uhr

Der Baubeginn des Rumer Sportzentrums auf nächstes Jahr verschoben, in zwei Jahren kann dort Fußball gespielt werden.

RUM. Seit Jahren wird über ein neues Sport- und Bewegungszentrum geredet, jetzt sind die Planungen endlich abgeschlossen. Der Fußballplatz mit allen Gebäuden für unterschiedliche Vereine und Nutzungen soll 6,6 Mio. Euro netto (ohne Mehrwertsteuer) kosten, Spatenstich ist im März 2018.In einem zweiten Bauschritt sollen die Außenanlagen (Beachvolleyball-, Skater- und Multifunktionsplatz sowie der Motorikpark) um ca. 600.000 Euro später verwirklicht werden.Die Verzögerung beim Baubeginn erklärt sich durch die schwierige politische Situation. Zwischen Bgm. Edgar Kopp und Vizebgm. Romed Giner, Vorsitzender des Infrastrukturausschusses, gab es keine vernünftige Gesprächsbasis, der Bauherr Rum Immobilien GmbH war handlungsunfähig. Seit Jahresbeginn kann in der Immobiliengesellschaft unter den neuen Geschäftsführer GR Wolfgang Stöckl und Amtsleiter Klaus Kandler wieder gearbeitet werden. Auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat funktioniert wieder besser, die Beschlüsse zum Sportplatz erfolgten zuletzt alle einstimmig.Die Finanzierung erfolgt zum Großteil über Rücklagen bzw. über laufende Einnahmen, möglicherweise kommt man ganz ohne neue Schulden aus. "Das neue Sportzentrum ist mit Abstand das größte Projekt der nächsten Jahre. Wir müssen deswegen sparen und können natürlich nicht gleichzeitig andere Großprojekte in Angriff nehmen. Es freut mich, dass die Zustimmung über alle Parteigrenzen so groß ist", erklärt dazu Bgm. Edgar Kopp und meint über die Verzögerungen: "Wir haben ja keine Not, die vorhandenen Sporteinrichtungen sind ja funktionsfähig. Am neuen Sportplatz schaffen wir etwas für Jahrzehnte und Generationen."