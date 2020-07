Am Donnerstag, 23. Juli fand am Nachmittag im Badepark Mauthen ein besonderes Konzert statt, ein Kinderkonzert.

Die Profimusikerinnen von quinTTTonic musizierten und stellten Instrumente vor, gemeinsam mit dem Jugendorchester Mauthen und Dellach wurden auch gemeinsame Stücke präsentiert. Im Anschluss an das Konzert gab es dann die Möglichkeit, die vorgestellten Instrumente gleich ausprobieren zu können.

Organisiert wurde das Kinderkonzert von der TK-Mauthen. Das Bläserquartett quinTTTonic gastierte hinsichtlich der Konzertreihe von Via Iulia Augusta in Mauthen und hat gerne die Einladung zur Mitgestaltung des Kinderkonzertes angenommen. Vor allem hinsichtlich der Jugendwerbung ist es den Mitgliedern ein Anliegen, Kindern und Erwachsenen das Musizieren in einem Musikverein näherzubringen.

Wissenswert! Die musikalische Ausbildung wird durch die örtliche Musikschule angeboten. Die TK-Mauthen stellt dazu die Instrumente, teilweise auch spezielle Kinderinstrumente in kleiner Bauart, zur Verfügung. Für die Eltern fallen lediglich die Kosten der Musikschule an. Die Musikschuleinschreibung findet am Montag, 14. September und Dienstag, 15. September 2020 statt (jeweils 16:00 bis 18:00 an allen Musikschulstandorten).

Wenn ihr Fragen habt, sind wir gerne für euch da:

Obmann Alexander Thalmann: 0699/1118410, obmann@tk-mauthen.at

Kapellmeisterin Viktoria Pedarnig: 0664/9110173, kapellmeisterin@tk-mauthen.at