Das Land Kärnten förderte die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Alpen-Adria-Hotel in der Stadtgemeinde Hermagor.



HERMAGOR. Um den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger voranzutreiben, fördert Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) in ihrer Funktion als Energie- und Klimaschutzreferentin Gemeinden und Betriebe bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte. Mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage kann das Potenzial der Sonne zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf im Alpen-Adria-Hotel am Pressegger See in Hermagor ab sofort ideal genutzt werden: 41.000 Kilowattstunden (kWh) des bisherigen Stromverbrauchs von 175.000 kWh werden dadurch selbst erzeugt.

Klimafreundliche Energie



Schaar unterstützt diesen aktiven Beitrag zur klimafreundlichen Energienutzung mit einer Förderung von über 8.000 Euro. „Damit wird ein weiterer wichtigen Beitrag zur Forcierung der Alternativ-Energie in Kärnten und zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet“, freute sich die Energie- und Klimaschutzreferentin bei der „Übergabe“ der Förderung.