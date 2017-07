14.07.2017, 22:53 Uhr

Von Gregorianisch bis Baraock in alten Gemäuern der Filialkirche St. Helana am Wieserberg

DELLACH (luta) Hans Hubmann mit dem Chor Cantus Carinthiae gab in St. Helena am Wieserberg ein beindruckendes a capella Konzert. Trotz stömenden Regens war die Filialkirche St. Helana gut gefüllt. Erst in diesen alten Mauern kann die Musik voll zur Geltung kommen. Die anwesenden Besucher waren sichtlich begeistert.Hier die ersten Bilder zur Veranstaltung, der Artikel folgt in Kürze