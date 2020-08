Traismauer. „Auf die Ziegel, fertig los!“ Dieser Aufforderung folgend, fanden sich unter anderem angehende Häuslbauer vergangenen Freitag in der Firma Wimberger zur jährlichen Hausmesse ein. Diesjährig im kleinen Rahmen gehalten, war das Interesse am vielfältigen Angebot groß und zahlreiche Gäste nützten die Möglichkeit von den Hausberatern individuell beraten zu werden. Maurer Johannes erklärte seinen Gästen das einzigartige „Ich bau mit“ System, welches bis zu 25% Baukosten ersparen kann. Lea Haas begleitete ihre Eltern, um ihre Wünsche für das Traumhaus gleich deponieren zu können und das ist den Hausberatern der Firma WimbergerHaus sehr willkommen, denn „gut geplant ist halb gebaut“, so lautet die goldene Hausbauregel. Wie sich die eigenen Vorstellungen verwirklichen lassen, zeigte Leopold Trinkl in einem virtuellen Rundgang. Kompetente Fachberatungen von der Finanzierung bis zur Endfertigung ermöglichen der Baufamilie die richtigen Entscheidungen zu treffen, um eine entspannte Bauzeit genießen zu können.