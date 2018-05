Gemeinderat Zorba im Landesausschuss

06.05.2018, 08:35 Uhr

Zur Sache



Der Landesausschuss ist nach dem Landeskongress jenes Gremium, in dem sich die vorhandene regionale Struktur der Landespartei am meisten widerspiegelt. Er ist daher in die Meinungs- und Willensfindung einzubinden, wenn es darum geht, dass diese von einer möglichst breiten Basis getragen werden.