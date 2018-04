"Jubelklänge" des Musikvereins Traismauer

28.04.2018, 19:14 Uhr

Das Konzert stand ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums des Musikvereins. Bilder aus den letzten sechzig Jahren wurden gezeigt und die musikalische Darbietung war von Fanfaren und Festklängen geprägt. Auch die Junior Wind Band zeigte mit einigen Stücken ihr Können – manche der Jungmusiker und -musikerinnen bestritten am Sonntag ihren ersten großen Auftritt.Der Turnsaal wurde wieder mit themenbezogener Dekoration von der Jugendgruppe "con moto" gestaltet, um die richtige Atmosphäre zu schaffen.Mit Charme und Witz führte auch dieses Mal wieder Jutta Halmetschlager durchs Programm – wie immer war es eine Freude, ihren Anekdoten zu lauschen.Von 8. bis 10. Juni findet in Traismauer das Brassfestival statt. Am ersten Juliwochenende lädt der Musikverein Traismauer herzlich nach Oberndorf am Gebirge zum Jubiläumsfest ein.