Neue Gleise für Herzogenburg

20.07.2017, 13:31 Uhr

Maßnahmen sichern Qualität der Schieneninfrastruktur

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Sperren aufgrund der Bauarbeiten

Seit dieser Woche werden im Bahnhofsbereich von Herzogenburg bis 25. August die Gleise erneuert, damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben bleiben. Dabei werden die bestehenden Gleise und das Schotterbett abgetragen bevor ein Neuaufbau des Gleiskörpers auf einer Länge von ca. 600 Metern erfolgen kann. Im Einsatz sind bei diesen Maßnahmen verschiedene Gleisbaumaschinen wie eine Reinigungsmaschine, die das Schotterbett reinigt und siebt, ein Umbauzug, der Schienen und Schwellen in einem Arbeitsgang erneuert, eine Stopfmaschine zum Stopfen des Schotters sowie Zwei-Wegebagger, Schotterzug und Motorturmwagen.Um einen möglichst raschen Bauablauf sicher zu stellen und um die Arbeiten qualitativ hochwertigst auszuführen, finden diese auch in der Nacht statt. Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können. Durch die Maßnahmen wird die Qualität der Schieneninfrastruktur gewährleistet. Über die Arbeiten wurde von uns auch eine Anrainerinfo versendet.Für die Durchführung der Bauarbeiten ist es notwendig, die Eisenbahnkreuzungen Oberndorfer Ortsstraße in der Nacht von 5. auf 6. August und von 16. auf 17. August, sowie die Michael Vollrath-Gasse von 6. auf 7. August und 17. auf 18. August zu sperren. Hierfür wird eine Umleitung eingerichtet.ÖBB: Österreichs größter MobilitätsdienstleisterAls umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB-Konzern jährlich 461 Millionen Fahrgäste und 111 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. 92 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern, zu 90 Prozent aus Wasserkraft. Die ÖBB gehörten 2016 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sorgen 40.265 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (zusätzlich rund 1.700 Lehrlinge) dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.