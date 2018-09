Sex in der Region: "So war mein erstes Mal"

19.09.2018, 08:31 Uhr

Teil 2 der großen Bezirksblätter-Serie "Liebe2018": Wo es das erste Mal zur Sache gegangen ist.

Im Wald ging es zur Sache



Ein halbes Jahr Zeit gelassen



Quietschen und Knarren



Zur Sache



REGION (sl). Der erste Schultag, das erste Mal mit dem Auto fahren, die erste eigene Wohnung – Tage, an die wir uns nur zu gut erinnern und fast jedes Detail wiedergeben können. Aber wie steht's mit der Erinnung an das erste Mal Sex? Wir haben nachgefragt."Ich wollte mit dem ersten Mal auf den Richtigen warten", erinnert sich Katharina W. aus Walpersdorf, "Ich hatte die typische Wunschvorstellung eines jungen Mädchens: Rosen, Kerzen, vielleicht ein bisschen Musik." Auf Rosen und Kerzen habe sie verzichten müssen, Hintergrundmusik allerdings habe es gegeben: "Als ich vor fünf Jahren auf einer Party in Zagging war, geschah es ganz unerwartet. Ich lernte jemanden kennen - ich weiß nicht einmal mehr, wie er heißt - und ließ mich von ihm auf ein paar Getränke einladen." Die beiden hätten schließlich zu schmusen begonnen und dann schlussendlich das Festgelände verlassen: "Wir gingen in den Wald und schliefen dort miteinander. Wir waren beide total unbeholfen, ich glaube sogar, dass wir uns gegenseitig entjungfert haben." Obwohl das erste Mal nicht ihren Vorstellungen entsprochen hätte, bereue Katharina W. es nicht: "Mittlerweile verstehe ich die Aufregung um das erste Mal Sex nicht mehr. Wer sagt, dass es perfekt sein muss?"Deutlich romantischer ging es bei Magdalena K. aus Nußdorf ob der Traisen zur Sache: "Mein Freund und ich sind zusammen gekommen, als ich fünfzehn Jahre alt war. Damals war er siebzehn und hatte schon einige Erfahrungen im sexuellen Bereich hinter sich." Gedrängt habe er sie aber absolut nicht: "Er wusste, dass ich noch nicht bereit war, deshalb tasteten wir uns über ein halbes Jahr langsam durch Petting an den eigentlichen Sex heran." Für diesen hätten sie sogar ein Datum festgelegt: "Wir machten uns im Vorhinein aus, zu Monatsende zum ersten Mal miteinander zu schlafen. Mein Freund ist sehr behutsam mit mir umgegangen. Für diese schöne Erfahrung bin ich ihm sehr dankbar."Patrick S. aus Traismauer kann sein erstes Mal in einem Satz zusammenfassen: "Es war, als würde man auf Eierschalen laufen." Es sei im Elternhaus seiner damaligen Freundin passiert. "Wir mussten unglaublich leise sein, weil ihre Eltern im Nebenzimmer schliefen." Doch nicht nur die Eltern, sondern auch das Bett hätte Schwierigkeiten bereitet: "Sie hatte ein Hochbett, das bei jeder noch so kleinen Bewegung laut gequietscht hat."Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.