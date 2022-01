Nach den Plänen des Jung-Unternehmers, der im Bezirk Horn seit einigen Jahren geschäftlich sehr aktiv ist, sollte es vermutlich ein gutes Geschäft werden - die versteckte Plantage in Langenlois. Nun endete die Karriere vorerst im Gefängnis.

"Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von weit mehr als einer Million Euro bauten drei Waldviertler für zwei Albaner, einen Wiener sowie einen Mann aus Bosnien an", berichtet die Kronenzeitung.

In Wien und im ehemaligen Wirtshaus in Langenlois wurden dafür Plantagen angelegt.

Im Rahmen einer Razzia wurden in dem ehemaligen Gasthaus in Langenlois über 2000 Pflanzen entdeckt (in Wien 1300 Stecklinge).

Mehrere Verdächtige befanden sich in U-Haft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krems ist am 16. Juli 2021 auch die U-Haft über den toughen Jung-Unternehmer verhängt worden. Die Männer wurden nun rechtskräftig verurteilt, ein weiterer hat noch einen "Sonder-Termin" bei Gericht.

3,5 Jahre bekam ein Mann aus Wien. Zu dem Drogendelikt wurde ihm Urkundenfälschung vorgeworfen. Er soll 'Papiere' für seinen Geschäftspartner im Waldviertel hergestellt haben, womit der Mann einen Kredit bei der Bank bekommen wollte - für den Kauf eines Autos um 120.000 €. Doch die Bank traute ihm nicht.

Dieser Angeklagte wurde zu drei Jahren verurteilt, eines unbedingt.

Die beiden anderen „Geschäftspartner“ fassten zwei Jahre aus, davon acht Monate unbedingt.

Rechtskräftig.