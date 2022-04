Erinnern Sie sich noch, als vor gut zwei Jahren der erste Lockdown wegen der Corona-Pandemie verkündet worden war? Das Land war in einer Art Schockstarre, die Straßen leergefegt, das öffentliche Leben stand praktisch still. Damals hatten wir einige Tausend Infizierte am Tag, in Spitzenzeiten bis zu 15.000 Erkrankte. In den letzten Wochen schoss die Zahl der Corona-Erkrankten jedoch auf rund 60.000 täglich. Und dennoch haben wir gelernt, mit dem Virus zu leben. Eine Hochzeit vor zwei Jahren während der Pandemie war noch undenkbar, in der Jetztzeit Realität. Julia und Manuel waren kurz vor dem schönsten Tag ihres Lebens beide Covid-positiv. Nach einem kurzen Schock wurde die Hochzeit dennoch durchgezogen – etwas anders als geplant, aber die Feier fand statt und wurde wunderschön. Geschichten wie diese zeigen uns, dass der Mensch sich auf alle Umstände einstellen kann und geben Anlass zur Hoffnung. Wir wünschen dem glücklichen Paar alles Gute!

Brautpaar mit Corona: Unvergessliche Hochzeit