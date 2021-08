Freiwillige arbeiten am Friedhof Altenburg

Vor einigen Wochen haben sich viele Freiwillige am Friedhof Altenburg eingefunden um den Hauptweg in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Unter dem Motto „ Viele Hände schnelles Ende“ wurde der Weg in einer Stunde komplett mit neuem Kies versehen.

Pater Michael Hüttl hat sich bereiterklärt, uns mit Getränken zu versorgen.

Anschließend wurden alle Helfer mit einer Jause im Jugendhaus belohnt.

Allen freiwilligen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön seitens der Gemeinde Altenburg.