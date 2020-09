Gemeinde Sigmundsherberg auf WhatsApp

Ab sofort gibt es Bürgerservice direkt auf WhatsApp

„Dort sein, wo die Bürger sind“. Unter diesem Motto startet die Gemeinde Sigmundsherberg nun mit einem neuen digitalen Kanal für die BürgerInnen: WhatsApp.

Knapp 75 Prozent der Menschen in Österreich nutzen WhatsApp auf ihren Smartphones und zwar in allen Altersgruppen. Auf keinem anderen Kanal werden so viele Textnachrichten, Bilder, Sprachnachrichten und Videos geteilt wie über WhatsApp. In Sigmundsherberg erkennt man die Zeichen der Zeit und ist nun für die BürgerInnen auch direkt über WhatsApp erreichbar.

„Gerade in der letzten Zeit hat sich gezeigt, wie wichtig eine zuverlässige Kommunikation zwischen BürgerInnen und Gemeinde ist. Unser Anliegen ist es, Sie in wichtigen Fällen genau dort zu erreichen, wo Sie bereits selbst kommunizieren. Daher haben wir uns für WhatsApp als neuen, zusätzlichen Kanal entschieden. Daher bitte ich Sie, sich gleich für unseren neuen, offiziellen WhatsApp-BürgerInnenservice anzumelden.“, sagt Bürgermeister Franz Göd.

Die Gemeinde sendet seit wenigen Wochen wichtige Infos rund um das Leben in Sigmundsherberg und Aktuelles (z.B. Corona-Infos im Ort, Baustellen etc.) direkt auf das Handy. Ziel ist es, dass die Gemeinde ihre Bürger informiert und auch, dass BürgerInnen die Gemeinde informieren. Die BürgerInnen sollen jederzeit und somit auch außerhalb der Gemeindeamts-Öffnungszeiten die Gemeinde kontaktieren können, wenn sie Fragen oder Anliegen haben.

Sämtliche eingehende Nachrichten werden nur von den Gemeindemitarbeitern gesehen. Es handelt sich beim WhatsApp-Kanal der Marktgemeinde daher um keinen Gruppenchat.

Anmelden kann man sich schon jetzt in 2 einfachen Schritten:

1. Die Nummer +43 680 24 00 160 im Handy unter „Marktgemeinde Sigmundsherberg“ einspeichern

2. Den Vor- und Nachnamen per WhatsApp senden und die erste Nachricht mit „OK“ beantworten