Giftpräparierte Äpfel in einer Pferdekoppel

Gut, wenn Pferdebesitzer am Abend noch einen letzten Rundgang machen - vorsichtshalber.

BEZIRK. Bei diesem bemerkte die Besitzerin in der Pferdekoppel (Nähe Geras) Äpfel am Boden liegend, zum Teil zertreten und darin grelle rosa Päckchen. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass die Äpfel mit Rattengift präpariert waren. Vier präparierte Äpfel wurden gefunden. Ob die Pferde welche gefressen hatten, konnte man anfänglich nicht feststellen.

Tierarzt und Polizei wurden gerufen. Tierarzt Ingomar Hofbauer hat die Pferde auf jeden Fall vorbeugend behandelt und es geht ihnen gut.

Die Besitzerin der Pferde im Gespräch mit den BEZIRKSBLÄTTERN: "In den Nachbarortschaften wurde Gift gegen Ratten ausgegeben. Die Gift-Äpfel waren am Vorplatz vor der Scheune - wo die Pferde immer hinkönnen - hingeworfen. Ich schätze, es war am Abend, als es schon dunkel war, und dass die Pferde die Äpfel nicht gesehen haben, zum Glück - vier Pferde und ein Pony." In den letzten Jahren soll es mehrere Anschläge auf Tiere in der Nachbarschaft gegeben haben.