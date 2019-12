Gnadenhof Amselhof freut sich sehr über Futterspenden

"Auch wenn wir oft wenig Geld haben, unseren Tieren fehlt es an nichts.. Bei uns stehen die Tiere an erster Stelle, da stecken zuerst die Menschen zurück bevor es den Tieren an etwas fehlt... Wir freuen uns sehr über Futterspenden", schreibt Merle Kulenkampff auf ihrer Facebook-Seite.

Auf dem Hof von Merle Kulenkampff , dem Amselhof, leben 140 Tiere, fast all diese Tiere wurden vom Besitzer abgeben oder zum Schlachter gebracht, jetzt leben sie bei ihr.

Fredrick wünscht euch allen ein schönes Wochenende

Wir würden uns sehr über ein - zwei Säcke Apfelmüsli freuen, auch Frederick liebt es sehr als Frühstück. Am Abend wird jeden Tag frisch gekocht für unsere Schweine, da gibt es immer ganz viel Abwechslung: Kartoffeln, Karotten, Nudeln gemischt mit Bananen, Äpfel, Brot und noch ganz vielen anderen Sachen die unsere Schweine einfach lieben.

Wer uns mit Futter unterstützen möchte findet einiges auf unserer Wunschliste https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2GWJIXO0VMDFR

Ansonsten freuen wir uns auch wenn ihr mit Obst, Gemüse oder Brot bei uns vorbei kommt.

Alles wird dankend angenommen.

Merle: Ein Leben für Tiere mit schlimmer Vergangenheit

Merle Kulenkampff: Schon seit meiner Kindheit habe ich eine tiefe Zuneigung zu Tieren. So beschloss ich, vor vielen Jahren, mein Leben ganz den Tieren zu widmen und einen Gnadenhof zu gründen.

Seitdem haben viele Tiere, bei mir ein neues Zuhause gefunden und so eine Chance für ein tiergerechtes Leben bekommen. Ich meinerseits durfte von meinen Großen und Kleinen Freunden lernen. Denn Tiere sind viel mehr als nur flauschige Kuschelkumpanen. Sie sind unsere Spiegel. In ihnen können wir uns selber wieder finden. Davon würde ich Euch gerne auf dieser Facebookseite erzählen. Aber es gibt noch einen Grund. Täglich kommen neue Anfragen, neuer Tiere. Tiere mit grauenhaften Vergangenheiten. Gequält, vernachlässigt aber manchmal auch einfach nur durch den Tod des geliebten Herrchen oder Frauchen, alleingelassen. Ich habe derzeit mehr als 150 Tiere auf meinem Hof und leider keinen Platz mehr noch mehr Tiere aufzunehmen. Daher würde ich gerne ein Netzwerk von Tierfreunden aufbauen. Denn wenn Menschen miteinander reden, finden sich Wege. Wie heisst es so schön, oft sind es die kleinen Dinge die viel bewegen. Für sie ist es ein klick auf ein "Gefällt mir" für ein Tier jedoch, kann es das Leben bedeuten.