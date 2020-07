Herzlich Willkommen Clinton Bangura beim SV Horn!

Mit Clinton Bangura holt sich der SV Horn einen jungen Verteidiger ins Team!

Der 22-jährige Linksfuß war in der vergangenen Saison bei Bruck/Leitha unter Vertrag, wo er in der Regionalliga Ost Stammspieler war und wechselt nun leihweise ins Waldviertel. Clinton Bangura ist ein robuster Innenverteidiger mit einem guten Spielaufbau. Der gebürtige Ghanaer freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich habe mich für Horn entschieden, weil der Verein für einen attraktiven Fußball steht und über eine top Infrastruktur verfügt. Ich möchte beim SV Horn meinen nächsten Schritt machen.“

Sportdirektor Reinhard Vyhnalek über den Neuzugang: „Clinton ist ein junger ehrgeiziger Spieler, der seine Qualitäten bereits über einen längeren Zeitraum in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat und nun bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen soll.“

Wir heißen Clinton Bangura herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit beim SV HORN!

Vertrag mit Benjamin Redzic wurde verlängert!

Der SV Horn gibt die Vertragsverlängerung von Benjamin Redzic bekannt. Der technisch versierte Offensivspieler kam im letzten Sommer vom Regionalligist Ebreichsdorf nach Horn. Leider verletzte er sich nach kurzer Zeit schwer am Knie. Seit dem Liganeustart ist Benjamin wieder ein fixer Bestandteil im Kader und konnte im Spiel gegen Blau-Weiß Linz sein erstes Tor für den SV Horn erzielen.

„Wir freuen uns, dass Beni seine schwere Knieverletzung gut überstanden hat und geben ihm die Plattform, auch in der kommenden Saison das zweifelsohne sehr große vorhandene Potenzial in der zweiten Liga zu zeigen“, erklärt Vyhnalek.