Nächste Vertragsverlängerung beim SV Horn!

Eigenbauspieler Fabian Vyhnalek bleibt dem SV Horn auch in der kommenden Saison erhalten.

In seinem ersten Jahr bei den Profis brachte es der 19-jährige Mittelfeldspieler bereits auf 25 Einsätze in der HPYBET 2. Liga. Vyhnalek durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des SV Horn und ist seit dieser Saison ein fixer Bestandteil in der Kampfmannschaft.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Vertragsunterzeichnung: „Wir freuen uns, dass wir mit einem jungen hoffnungsvollen Spieler verlängern konnten. Ich hoffe, dass Fabian seine nächsten Schritte macht und in Zukunft eine Stütze in der Mannschaft werden kann.“