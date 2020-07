Das nächste Gruppentreffen von "Wolkenlos", der Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit findet am Donnerstag, 13.August 2020 um 19:00 Uhr im Landesklinikum Horn „FESTSAAL“ im 5.Stock A-3580 Horn, Spitalgasse 10 statt.

Programm:

▪ Befindlichkeitsrunde

▪ Gesprächsrunde: Thema nach Bedürfnis der Gruppenbesucher

▪ Informationen

▪ Erfahrungsaustausch

▪ Was in der Gruppe besprochen wird, bleibt in der Gruppe.

Die Veranstalter raten:

Besser Gemeinsam - als einsam !

Besuchen auch Sie ein Gruppentreffen, Sie werden sehen:

• Sie sind nicht allein!

• Bei uns erfahren Sie wertschätzende Anteilnahme durch den Austausch mit

Menschen in ähnlichen Situationen.

• Sie erhalten Informationen, praktische Tipps und Hinweise zur Verbesserung

Ihrer Lebensqualitat.

Termine notieren bzw. aufheben!!! Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat im Landesklinikum Horn.