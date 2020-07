Alle Künstlerinnen und Künstler, die im Sommer 2020 in Gars auftreten, haben eine persönliche Beziehung zur Burg und zu den Menschen in Gars. So zum Beispiel Stephan Paryla-Raky, der vor über dreißig Jahren bei der allerersten Musiktheater-Aufführung im Burghof den Soldaten in Stravinskys ‚Geschichte vom Soldaten‘ gespielt hat. „Jetzt, ein ganzes Schauspielerleben später, kommt er als Star zurück und feiert mit uns den dreißigsten Geburtstag der Sommeroper“, betont Johannes Wildner.