Theatergruppe "Headiab" - Vorstellungen im September

Die Jugend- und Dorfgemeinschaft Maigen 05 hat sich nach einer längeren Planungsphase letztendlich doch entschieden, zum insgesamt 9. Mal in Folge die Vorhänge der Theaterbühne beim Dorfgemeinschaftshaus zu öffnen.

An insgesamt sechs Abenden im September (4., 5., 6. sowie 11., 12. und 13.) wird von der Theatergruppe „D`Headiab“ das Stück „Skandal um Rosi“, aus der Feder von Maria Kemeter, die wiederum auch Regie führen wird, zum Besten gegeben.

„Skandal um Rosi“

De Zuagroaßte wü im Oat a „Etaplissement“ eaöffnen, wos unsaren Damen scho uandle aufsteßt. Net gmua das eana des Wiatshaus scho a Doan im Aug is - jetzt a no sowos!

Des muaß unta olle Umständ vahindat wean!

Da Pforra muaß hea, do muaß wos untanumma wean!

Weu - „SKANDAL! FINGA WEG VO UNSARE MAUNA!!“

Lassen Sie sich verzaubern vom Maigner Theater hinterm Dorfhaus glei rechts!

Für die Verpflegung in der Pause sorgt die

Jugend- und Dorfgemeinschaft Maigen 05.

Der Reinerlös wird für die Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses verwendet.