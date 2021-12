Verlängerung Schnupperticket

Erfolgsmodell geht in die nächste Runde

Die Stadtgemeinde Horn verlängert die beliebten Schnuppertickets, die zu einem Preis von 9€ beliebig ausgeborgt werden können.

Im Kalenderjahr 2021 wurden die beiden Tickets fast 300 Mal entliehen. Das bedeutet beinahe täglich eine Ausgabe der Karten für die Fahrten im VOR Gebiet mit der Bahn, aber auch mit den Öffis in Wien. Umweltstadtrat Wolfgang Welser zeigt sich erfreut, dass die beiden Tickets im letzten Jahr so oft ausgeborgt wurden.

Die Aktion wird nun für das kommende Jahr 2022 verlängert. Mit 25.10.2021 erweiterte VOR sein Jahreskartensortiment und startete mit dem Verkauf der regionalen KlimaTickets für die Ostregion. Rund 800 Buslinien, dazu 100 Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien, über 11.000 Haltestellen: Wien, Niederösterreich und das Burgenland zeichnen sich durch ein ineinandergreifendes Öffi-Netz aus, egal ob in der Stadt oder in der Region.

Stadtgemeinde Horn sicherte sich wieder zwei Tickets

Die Stadtgemeinde Horn sicherte sich sofort wieder zwei Tickets für seine Bürgerinnen und Bürger und zwar das VOR KlimaTicket Metropolregion, gültig auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland). Flughafenlinien in Wien (CAT & Vienna Airport Lines) sind darin nicht inkludiert, ebenso nicht die Waldviertelbahn, der Reblausexpress und die Schneebergbahn.

„Ich hoffe als Umweltstadtrat, dass die beiden Tickets wieder oft ausgeliehen und verwendet werden. Wir setzen ein wichtiges Zeichen in Sachen Klima und Umwelt setzen. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel trägt sehr viel dazu bei, unser Klima zu schonen.“, so Umweltstadtrat Welser.

Der Ablauf für den Verleih und der Preis bleiben gleich wie im letzten Jahr. Entweder eine persönliche Anmeldung in der Bürgerservicestelle der Stadtgemeinde, wo die Tickets auch abzuholen sind, oder eine Buchung via Internet sind möglich. Die Tickets sind nach dem Verleihtag wieder im Bürgerservice abzugeben oder außerhalb der Öffnungszeiten, umgehend in den Postkasten der Gemeinde zu werfen.