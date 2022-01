Unsere Seele, unser ICH benötigt einen Platz, zum ausruhen, zum entspannen oder auch träumen, ob der Raum sprichwörtlich zum anfassen ist oder nicht, ist nicht relevant. In meinem Seelengarten befindet sich eine Hängematte, auf meine kleinen Pferderanch ist es eine kleine Bank, auf der sitze ich manchmal wenn ich alleine bin und sieh mir zum Bespiel bewusst an, was ich bereits geschaffen habe, und fühle mich stolz und dankbar.

Ich freue mich EUCH mitteilen zu dürfen, dass die Vorbereitungen für einen monatlichen Austausch/Impuls und Gesprächsabend auf Hochtouren laufen.

An diesen Abenden werden wir uns mit solchen Themen, wie oben eines davon angeführt, befassen und austauschen.

