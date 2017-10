Sportler der Woche: Kartfahrer Roman Rab

12.10.2017, 11:18 Uhr

Ein Kartfahrer mit Herz und Blut, der sich nicht so einfach geschlagen gibt

Die Leidenschaft fürs Kartfahren wurde bei dem 28-Jährigen Roman Rab aus Eggenburg 2010 in Groß Gerungs geweckt als er gemeinsam mit seinen Freunden ein Teamkart-Rennen bestritt und den siebten Rang belegte. Was einst aus Spaß begann, wurde zunehmend ernster: Er war an der Gründung des Benzinbrüder Kartsportvereins Eggenburg beteiligt und fährt mittlerweile in der Leihkart- Staatsmeisterschaft.

Nach herben Rückschlägen wieder auf Erfolgskurs

Mit einem verlässlichen Team fällt Teamchef sein nicht schwer

Doch leider kam es im Laufe der Zeit innerhalb der Vereinsmitglieder immer öfter zu Disputen. Irgendwann wurde es dem jungen Motorsportler zu viel und er beschloss den Verein zu verlassen. Sein Bruder Dominik sowie Siegfried Wagner, Herbert Eder, Andreas und Marcel Amon zogen mit ihm. Nach längerer Suche fanden sie in LAbg Ing. Martin Huber schließlich einen begeisterten Sponsor und bestreiten seitdem so gut wie alle Rennen unter dem Teamnamen WIR LEBEN HEIMAT.Aber wie ist es mit gerade einmal 28 Jahren gleich ein ganzes Rennfahrerteam zu leiten? Roman schmunzelt: „Meine Aufgaben als Teamchef sind meiner Ansicht nach nicht die Schwierigsten! Ich kümmere mich um die Fahrerzusammenstellungen für die diversen Rennen, und übernehme auch die Einteilung der Sprint- und Shortrennen in der Leihkart-Staatsmeisterschaft AOM (Austrian Outdoor Masters).“