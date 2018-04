Am Samstag, 5. Mai 2018 findet der alljährliche Merkur-Aktionstag statt

23.04.2018, 12:14 Uhr

Der Lions Club Horn startez in Kooperation mit MERKUR die jährlich stattfindende, österreichweite Sachspenden-Sammelaktion für Menschen in Not. Nach dem Motto „Ein Produkt mehr im Einkaufswagen hilft!“ können MERKUR Kundinnen und Kunden am LIONS.Aktionstag gekaufte Produkte direkt vor dem Merkurmarkt als Spende abgeben. Im Vorjahr konnte auf diese Weise insgesamt 50 Bananenschachteln voll mit Lebensmittel, Hygieneartikel, Konserveren etc. gesammelt und an hilfsbedürftige Kundinnen und Kunden des Hilfswerks und Volkshilfe Horn aufgeteilt werden.