Ausstellung „Kraut und Rüben“ am 20. September 2018, um 19 Uhr in der ARTGalerie Eggenburg

16.09.2018, 20:25 Uhr

Fotoclub Eggenburg - Fotos.Alle ausgestellten Exponate beschäftigen sich eingehend mit dem Thema „Kraut und Rüben“, also Obst, Gemüse, Kräuter, sind in unterschiedlichen Techniken und deshalb für die Besucher äußerst interessant und abwechslungsreich gestaltet.Sonja Macho geht in ihren Aufnahmen eher ins Detail, während die Arbeiten vom Fotoclub realistisch wiedergegeben sind.Lore Macho zeigt naturalistische Acrylbilder sowie abstrakt-naturalistische Digitalbilder.Eröffnet wird die Ausstellung, welche bis 13. Oktober zu sehen ist, von Kulturstadträtin Margarete Jarmer.