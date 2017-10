12.10.2017, 15:47 Uhr

Begegnungscafé am 21.Oktober ab 13:30 Uhr,im kath. Pfarrsaal in der Thurnhofgasse 19 einzuladen."Wir freuen uns wieder auf viele nette Gäste, anregende Gespräche, gutes Essen, kühle und heiße Getränke.", sagt Dieter Schewig von willkommenMensch.Thematisch geht es um das Thema MOBILITÄT / VERKEHR: vom Führerschein über die Verantwortung beim Radfahren bis zu den Fragen "Wer braucht was?" und "Wer hat was?" (z.B. Radanhänger)