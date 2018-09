"Darling, ich bin im Steinbruch!"

17.09.2018, 07:17 Uhr

Als kleines Vorprogramm werden Teilnehmer der Oldtimer Traktor-WM in Reingers ein paar Showrunden drehen, einige Traktoren der höchsten Klasse fahren bis ca. 100 km/h.Der klassische Le Mans-Start (Fahrer laufen zu ihren Autos und starten los) findet um Punkt 15.00 Uhr statt, der Zieleinlauf erfolgt dann 24 Stunden später - für diejenigen, die ihre Krax'n durchgebracht haben. Meistens gewinnt nicht der Schnellste, sondern jenes Team, welches mit Herz UND Hirn fährt, denn m Laufe des Rennens wird die Strecke stark beansprucht und verlangt vor allem nach fahrerischem Können. Unterbrechungen für Reparaturarbeiten an der Fahrbahn sind geplant.Besucher haben vom hochgelegenen Asphaltplatz wie bei einem Amphitheater einen Überblick über die gesamte Strecke. Dort kann man sich auch mit Speisen und Getränken versorgen lassen. Weiters gibt es in der Fahrerlagerkurve und bei der Bergpassage Bereiche für Zuseher und ambitionierte Hobbyfotografen. Natürlich darf man als Besucher jederzeit das Fahrerlager besuchen - unter Berücksichtigung des dort herrschenden Rennbetriebes.Der Eintritt ist frei.Vorprogramm 21.9.2018 ca. 13.00 UhrStart 15.00 UhrZieleinlauf 22.9.2018, 15.00 UhrSiegerehrung ca. 16.00 Uhr