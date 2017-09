26.09.2017, 20:12 Uhr

Fakten-Darstellung über ein wichtiges Diskussionsthema

Entwicklung der Religionsstrukturen in Österreich.80 % wollen Österreich als christliches Land erhalten undnur 11 % glauben, dass der Islam mit den westlichen gesellschaftspolitischen Grund-Vorstellungen vereinbar istVereinbarkeit von Orient und Abendland?Eine sehr repräsentative österreichische empirische Untersuchung (Sample: 1.000) zeigt folgendes Bild:Nur 11 % glauben, dass der Islam mit den westlichen Vorstellungen von Demokratie, Freiheit und Toleranz vereinbar ist, während 71 % der Auffassung sind, dass eine Unvereinbarkeit gegeben wäre.

80 Prozent der österreichischen Bevölkerung wollen Österreich dezidiert auch in Zukunft als christliches Land sehen (völlig losgelöst von ihrer Religionszugehörigkeit).Prof. Dr. Josef HÖCHTL, Präsident der "Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung", verfasst gerade einen umfassenderen Artikel über vorhandene solide Untersuchungsergebnisse in der Entwicklung der Religionsstrukturen in Österreich.Darunter hat er sich auch mit ZWEI Fragen auseinandergesetzt:Will die österreichische Bevölkerung (ab 16 Jahre) unsere Gesellschaft CHRISTLICH geprägt haben ? undWie beurteilt die österreichische Bevölkerung die Frage einer Vereinbarkeit von ISLAM mit den westlichen Grundwerten von Demokratie, Freiheit und Toleranz.